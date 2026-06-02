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Deutsche Bank-Aktie: Kurs-Schwäche wegen Kreditausfallrisiken

03.06.26 11:25 Uhr
Deutsche Bank-Aktie im Minus: Kreditausfallrisiken im Fokus | finanzen.net

Die Aktien der Deutsche Bank stehen am Mittwoch seit Handelsbeginn unter Druck.

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Aktien
Deutsche Bank AG
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Zuletzt weiteten sie ihren Abschlag auf 3,11 Prozent auf 27,08 Euro aus und kehrten damit an ihre 50-Tage-Linie zurück. Der europäische Branchenindex ist derweil mit leichtem Abschlag eher unauffällig.

Deutsche Bank-Finanzchef Raja Akram sprach am Vormittag auf der "Goldman Sachs European Financials Conference". Dabei avisierte er, dass die Vorsorge für faule Kredite im zweiten Quartal wohl etwas über den Markterwartungen liegen dürfte. Das Umfeld bleibe für die Bank derweil aber konstruktiv und hinsichtlich der Ertragsziele für das Gesamtjahr herrsche Zuversicht.

/ag/men

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