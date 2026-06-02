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Markterwartungen

JPMorgan schraubt Kursziel für ASML-Aktie deutlich nach oben

03.06.26 07:38 Uhr
JPMorgan sieht erhebliches Potenzial für ASML-Aktie | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML deutlich angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1515 auf 1900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Markterwartungen an den Anlagenbauer für die Chipindustrie für 2027 und 2028 müssten komplett überarbeitet werden, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagabend. Die jüngsten Signale aus dem Konzern zu den Kapazitäten für EUV-Lithografiesysteme seien sehr optimistisch gewesen und deuteten auf eine starke Kundennachfrage hin. Immersions-DUV-Lithografie werde ein weiterer Wachstumstreiber für die Niederländer. Damit können extrem kleine Mikrochips gebaut werden. Deshpande hob seine Schätzungen für 2027 und 2028 an und sieht sich gerade 2028 klar über den Markterwartungen. Beim Gewinn je Aktie seien es gut 35 Prozent.

/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST

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NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: ASML

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