Markterwartungen übertroffen

AUTO1 hat im vergangenen Jahr dank eines starken Wachstums sowohl das eigene Ziel für den Bruttogewinn als auch die Markterwartungen übertroffen.

Für das laufende Jahr stellt der im MDAX notierte Autohändler, der die Plattform Autohero betreibt, weiteres Wachstum bei Absatz und Bruttogewinn in Aussicht.

Im abgelaufenen Jahr stieg die Zahl der verkauften Autos um 22 Prozent zum Vorjahr auf 842.271 Einheiten. Der Umsatz legte um 30 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro zu.

Der Bruttogewinn kletterte um 37 Prozent auf 991 Millionen Euro. AUTO1 selbst hatte nach einer Erhöhung der Prognose im November mit 940 bis 975 Millionen Euro gerechnet. Analysten hatten in einem Konsens von Visible Alpha 975 Millionen Euro prognostiziert.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg den weiteren Angaben des Unternehmens zufolge um 81 Prozent auf 198 Millionen Euro. Im Schlussquartal betrug es 45 Millionen Euro, ein Anstieg von 22 Prozent zum Vorjahr.

Für das laufende Jahr prognostiziert der Konzern einen Absatz von 940.000 bis 1 Million Autos. Der Bruttogewinn soll 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro erreichen. Das bereinigte EBITDA wird bei 250 bis 275 Millionen Euro gesehen.

AUTO1 gedreht - Bodenbildungsversuch zunächst gescheitert

Die Aktien von AUTO1 haben am Mittwoch im XETRA-Handel deutlich verloren und ihr vorbörslich deutliches Plus damit revidiert. Nachdem sie bis auf den tiefsten Stand seit April 2025 abgesackt waren, verloren sie zuletzt noch 6,8 Prozent auf gut 18 Euro.

Eine Bodenbildung nach bereits hohen Verlusten in der Zeit von Ende Januar bis Mitte Februar ist damit vorerst gescheitert. Im Jahr 2026 zählen die Titel des Internet-Gebrauchtwagenhändlers mit einem Minus von mehr als einem Drittel zu den größten Verlierern im MDAX.

Die Aktien seien bereits schwach vor der Vorlage des Geschäftsberichts gewesen, weil am Markt damit gerechnet worden sei, dass im Ausblick Wachstum gegenüber Ergebnissen priorisiert werde, schrieb Analyst Giles Thorne von Jefferies. Genauso sei es nun gekommen.

Der operative Ergebniskonsens liege aber immer noch um rund 5 Prozent über dem Mittelpunkt der Zielspanne.

DOW JONES / dpa-AFX Broker