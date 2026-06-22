Brenntag-Aktie wechselt ins Minus: Starke Nachfrage veranlasst Prognoseanhebung für 2026
Der Chemikalienhändler Brenntag hebt nach einem guten zweiten Quartal seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 an.
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Wie das DAX-Unternehmen am Montagabend mitteilte, wird für das abgelaufene Quartal ein operatives EBITDA von rund 450 Millionen Euro erwartet, womit Brenntag die aktuellen Markterwartungen übertrifft. Als Treiber für das starke Ergebnis nennt der Konzern eine robuste Nachfrage sowie verbesserte Margen, die unter anderem aus Marktverwerfungen im Mittleren Osten resultierten. Im zweiten Quartal 2025 wies Brenntag ein operatives EBITDA von 334 Millionen Euro aus. Aufgrund dieser Entwicklung rechnet das Management für das Gesamtjahr nun mit einem operativen EBITDA zwischen 1,25 und 1,40 Milliarden Euro. Zuvor hatte der Konzern hier 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.
Trotz der guten Entwicklung im zweiten Quartal bleibt das Essener Unternehmen für das zweite Halbjahr vorsichtig und verweist auf andauernde Unsicherheiten sowie das Risiko einer nachlassenden Nachfrage. Die detaillierten Geschäftszahlen für das erste Halbjahr will der Konzern am 12. August 2026 veröffentlichen.
Brenntag nach Prognoseerhöhung schwach
Die Aktien von Brenntag haben am Dienstag in einem schwachen Marktumfeld von der Prognoseerhöhung des Chemikalienhändlers zunächst profitiert. Sie zogen via XETRA zeitweise um 1,3 Prozent auf 54,44 Euro an. Mittlerweile geht es jedoch 1,3 Prozent auf 53,04 Euro nach unten.
Die Essener hoben nach einem starken zweiten Quartal ihre Ziele für das Gesamtjahr. Der Konzern führt den starken Lauf auf die robuste Nachfrage und verbesserte Margen durch die Marktverwerfungen infolge des Nahost-Kriegs zurück.
Bezüglich dieser Sonderkonjunktur traten einige Experten zuletzt aber bereits auf die Euphoriebremse - zuletzt am Morgen Chetan Udeshi von JPMorgan. In Europas Chemiebranche übernehme der strukturelle Gegenwind bei nachlassendem Auftrieb durch die Kriegsfolgen wieder die Oberhand, schrieb er. Brenntag zählt sogar zu den von ihm am schwächsten eingeschätzten Werten.
Dow Jones Newswires / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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