WACKER CHEMIE-Aktie gesucht: EBITDA 2026 eher in oberer Hälfte Zielspanne

Markterwartungen übertroffen

29.10.26 09:32 Uhr

WACKER CHEMIE hat das dritte Quartal in Folge unter dem Strich Gewinne eingefahren und hat dabei die Markterwartungen übertroffen.

Beim operativen Gewinn EBITDA, für den die Zielspanne 2026 erst Ende Juli auf 625 und 750 Millionen Euro angehoben wurde, ist der Münchener Spezialchemiekonzern nun optimistischer und rechnet mit einer Landung in der oberen Hälfte der Zielspanne. Alle anderen Finanzziele wurden bestätigt.

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Bei der Nettofinanzverschuldung rechnet das Unternehmen nun mit 200 Millionen Euro anstatt 500 Millionen. Gründe seien der Verkauf von Anteilen an der Siltronic AG sowie die Veräußerung von Wertpapieren im Rahmen der Umstellung der Sicherung von Altersteilzeitverpflichtungen.

Im dritten Quartal steigerte WACKER CHEMIE den operativen Gewinn EBITDA um 94 Prozent auf 217,2 Millionen Euro von 112 Millionen im Vorjahresquartal. Die Prognose im Vara-Research-Konsens lag bei 213 Millionen Euro.

CEO Christian Hartel hatte auf dem Kapitalmarkttag des Konzerns Mitte September in London für das dritte Quartal ein EBITDA auf dem Niveau des zweiten Quartals in Aussicht gestellt. Dieses betrug 211 Millionen Euro.

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Nach Steuern betrug der Gewinn 87,3 Millionen Euro (Vorjahr: Verlust 82 Millionen). Je Aktie betrug der Gewinn 1,68 Euro, prognostiziert waren 0,86, im Vorjahr hatte der Verlust bei 1,73 Euro gelegen.

Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 1,466 Milliarden Euro von 1,34 Milliarden ein Jahr zuvor. Erwartet worden war ein Umsatzplus auf 1,474 Milliarden.

Im Gesamtjahr peilt WACKER CHEMIE weiterhin beim Umsatz eine mittlere einstellige Wachstumsrate an.

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Via XETRA steigt die WACKER CHEMIE-Aktie zeitweise um 0,36 Prozent auf 83,45 Euro.

Von Ulrike Dauer

DOW JONES