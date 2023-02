ams-Aktie bricht ein: ams OSRAM rechnet mit Dämpfer zu Jahresbeginn - Kooperation mit AIXTRON - Apple möglicher Kunde

"Wir sehen derzeit Merkmale einer Marktkorrektur und erwarten, dass die derzeitige Konjunktur- und Branchensituation im ersten Halbjahr 2023 anhalten wird", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Nachfrage im Autogeschäft bleibe gedämpft, das Verbraucher- und Industriegeschäft spüre schwache Smartphone-Absätze, negative konjunkturelle Einflüsse sowie die Folgen der Corona-Pandemie in China. Für die zweite Jahreshälfte seien die Aussichten günstiger. Mittelfristig dürfte ams OSRAM bei Umsatz und Gewinnmarge in der unteren Hälfte der Erwartungsspanne landen. ams OSRAM gilt als sehr abhängig von seinem wohl wichtigsten Kunden Apple.

Im abgelaufenen Jahr ging der Umsatz um vier Prozent auf 4,8 Milliarden Euro zurück, die Bruttogewinnmarge verringerte sich um drei Prozentpunkte auf 31 Prozent. Unter dem Strich verdiente der Sensor- und Leuchtenhersteller bereinigt 124 Millionen Euro nach 272 Millionen Euro vor Jahresfrist. Der scheidende ams-OSRAM-Chef Alexander Everke verwies auf Ungleichgewichte in den Lieferketten der Autoindustrie, die gedämpfte Nachfrage von Verbrauchern, die volatile Entwicklung in China und die Inflation. Everke verlässt das Unternehmen Ende März; sein Nachfolger wird Leoni-Chef Aldo Kamper.

ams OSRAM wird Micro-LED mit Aixtron-Anlagen fertigen - Möglicher Kunde Apple

Das Halbleiterunternehmen ams OSRAM wird künftig Anlagen des Hightech-Maschinenbauers AIXTRON für die Produktion von Micro-LED nutzen. ams OSRAM habe die Anlagen AIXTRON Aix-G5+ C und G10-AsP-MOCVD-Anlagen auf 200-Millimeter-Wafern für eine Micro-LED-Anwendung qualifiziert, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. Die Anlagen sollen dazu beitragen, die Massenproduktion von Micro-LED für die nächste Generation hochauflösender Micro-LED-Displays zu ermöglichen. Ein Kunde von ams OSRAM könnte Branchenexperten zufolge Apple sein.

Micro-LEDs setzten sich aktuell immer stärker durch. Sie ermöglichen auf Bildschirmen und Displays stärkere Kontraste und kräftigere Farben und gelten als günstigere Alternative zu OLEDs. Im Fokus steht hier derzeit unter anderem Apple, das Branchenexperten zufolge bei den teuren Versionen der Apple Watch ab 2024 auf Micro-LED setzen dürfte. ams OSRAM wurde hier in den vergangenen Monaten als potenzieller Zulieferer genannt.

An der SIX bricht die ams-Aktie zeitweise 11,62 Prozent ein auf 8,364 Franken.

München (Reuters) / HERZOGENRATH/PREMSTÄTTEN (dpa-AFX)

