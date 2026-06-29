Marktreaktion

Die geplante Aufspaltung von Comcast in zwei eigenständige Börsenunternehmen sorgt für Bewegung im US-Telekom- und Mediensektor. Auch die Deutsche Telekom gerät unter Druck.

• Comcast trennt Medien- und Connectivity-Geschäft in zwei börsennotierte Unternehmen

• Markt reagiert mit Kursbewegungen im Telekom- und Mediensektor

• Deutsche Telekom steht indirekt wegen US-Exposure von T-Mobile US im Fokus

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Die Aktie der Deutschen Telekom steht am Dienstag auf XETRA unter Verkaufsdruck und gehört mit einem Minus von zeitweise 3,26 Prozent auf 24,01 Euro zu den schwächsten Werten im DAX. Auslöser sind neue Entwicklungen beim US-Konzern Comcast, die den Markt im Telekom- und Mediensektor bewegen und auch die stark in den USA engagierte Tochter T-Mobile US indirekt in den Fokus rücken.

Comcast trennt Medien- und Netzgeschäft in zwei börsennotierte Einheiten

Comcast plant eine weitreichende Neuordnung des Konzerns. Das Medien- und Unterhaltungsgeschäft rund um NBCUniversal sowie den europäischen Pay-TV-Anbieter Sky soll in eine eigenständige, börsennotierte Gesellschaft ausgegliedert werden.

Damit trennt der US-Konzern künftig klar zwischen seinem klassischen Netzgeschäft und dem Entertainment-Bereich. Ziel der Aufspaltung ist es, die unterschiedlichen Geschäftsmodelle transparenter zu machen und den sogenannten Konglomeratsabschlag zu reduzieren, den diversifizierte Mischkonzerne häufig an der Börse aufweisen.

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Nach Bekanntwerden der Pläne reagierte die Comcast-Aktie zeitweise mit deutlichen Kursgewinnen.

Neue Struktur: Fokus auf Connectivity und stabile Cashflows

Im verbleibenden Comcast-Konzern soll das Telekom- und Breitbandgeschäft gebündelt bleiben. Dazu zählen vor allem Kabelnetze, Internetdienste sowie Mobilfunkaktivitäten in den USA. Die neu entstehende Mediengesellschaft wird sich dagegen auf Inhalte, Streaming und Filmproduktion konzentrieren - darunter NBCUniversal. Ziel ist es, zwei stärker fokussierte Unternehmen mit klar getrennten Geschäftsprofilen zu schaffen.

Bedeutung für die Deutsche Telekom und T-Mobile US

Für die Deutsche Telekom ist die Entwicklung relevant, da der Konzern über seine Mehrheitsbeteiligung an T-Mobile US stark im US-Markt engagiert ist. T-Mobile US ist der wichtigste Wachstumstreiber im Konzern und trägt einen erheblichen Teil zu Umsatz und Ergebnis bei.

Eine stärkere Fokussierung großer US-Wettbewerber im Breitband- und Mobilfunkmarkt könnte den Wettbewerbsdruck im Kerngeschäft erhöhen. Anleger reagieren daher sensibel auf strukturelle Veränderungen im US-Telekomsektor.

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Markt spekuliert über weitere Konsolidierung

Am Markt wird zudem diskutiert, ob der künftig stärker fokussierte Comcast-Netzbetreiber mittelfristig eine engere strategische Zusammenarbeit oder Konsolidierung mit anderen US-Telekomunternehmen anstreben könnte. Eine mögliche Fusion mit Wettbewerbern wie Charter Communications wird dabei vereinzelt als Szenario genannt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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