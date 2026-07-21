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Marktstart geplant

Volkswagen startet 2027 mit ersten autonomen Level-3-Fahrzeugen in China - Aktie stabil

Volkswagen startet 2027 mit ersten autonomen Level-3-Fahrzeugen in China - Aktie stabil

VW will in China beim autonomen Fahren aufholen.

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Im kommenden Jahr sollen dort erste Autos auf den Markt kommen, die unter bestimmten Bedingungen das Steuer komplett selbst übernehmen, kündigte der Konzern an. Die Auslieferungen solcher Fahrzeuge mit Level-3-Funktionen sollen demnach im zweiten Habjahr 2027 starten.

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Dafür baue Volkswagen nun die Kooperation mit seinem Partner Horizon Robotics aus. Dadurch erhalte das 2022 gegründete Gemeinschaftsunternehmen Carizon Zugang zum KI-Modell von Horizon Robotics. Der Einsatz künstlicher Intelligenz solle die Entwicklung autonomer Fahrsysteme beschleunigen.

Bei Level-3-Funktionen kann der Fahrer in klar abgesteckten Anwendungsfällen - etwa auf der Autobahn - die Kontrolle komplett ans Fahrzeug abgeben. Dabei dürfte die Person hinter dem Steuer vorübergehend die Hand vom Lenkrad nehmen und müsste nicht auf den Verkehr achten.

China nähert sich beim autonomen Fahren in Alltagsautos diesem Level an. Mehrere Hersteller erproben das bereits im realen Straßenverkehr. Daneben gibt es in verschiedenen Städten Robotaxis, die komplett ohne Fahrer auskommen.

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In Deutschland hatten bisher Mercedes-Benz und BMW zeitweise Level-3-Funktionen in ihren Spitzenmodellen im Programm. Beide legten das inzwischen aber wieder auf Eis.

Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,03 Prozent fester bei 72,58 Euro.

/fjo/DP/nas

WOLFSBURG/PEKING (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, pokchu / Shutterstock.com

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14.07.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.