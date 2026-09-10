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Marktumfeld im Blick

Munich Re & Co.: Versicherungsaktien vor EZB-Sitzung gesucht

Munich Re & Co.: Versicherungsaktien vor EZB-Sitzung gesucht

In einem von Vorsicht geprägten Marktumfeld haben die Versicherer am Donnerstag zu den Gewinnern am europäischen Aktienmarkt gezählt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
248.80 EUR 1.80 EUR 0.73 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
503.20 EUR 7.10 EUR 1.43 %
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Der Sektorindex, der zuletzt etwas hinterhergehinkt ist, legte um 0,3 Prozent zu. Unter den besten Werten im deutschen Leitindex DAX stiegen die Papiere der Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück um jeweils gut ein Prozent.

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"Die Investoren tun sich in dem aktuellen Marktumfeld schwer, größere Positionen im Gesamtmarkt aufzubauen", schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets Deutschland. Die Vorgehensweise sei durch stark selektive Käufe etwa bei den zinssensitiven Branchen wie Versicherungen und Banken geprägt.

Die Europäische Zentralbank wird ihren Leitzins am frühen Nachmittag voraussichtlich zum zweiten Mal in diesem Jahr anheben. Versicherer können bei steigenden Zinsen ihre Rücklagen entlasten sowie Kundengelder in höher rentierende Anleihen umschichten, Banken können ihre Zinsspannen ausweiten und so grundsätzlich mehr verdienen./la/jha/

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Hannover Rück

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DatumRatingAnalyst
08.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
04.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
19.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.

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