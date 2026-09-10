Munich Re & Co.: Versicherungsaktien vor EZB-Sitzung gesucht
In einem von Vorsicht geprägten Marktumfeld haben die Versicherer am Donnerstag zu den Gewinnern am europäischen Aktienmarkt gezählt.
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Der Sektorindex, der zuletzt etwas hinterhergehinkt ist, legte um 0,3 Prozent zu. Unter den besten Werten im deutschen Leitindex DAX stiegen die Papiere der Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück um jeweils gut ein Prozent.
"Die Investoren tun sich in dem aktuellen Marktumfeld schwer, größere Positionen im Gesamtmarkt aufzubauen", schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets Deutschland. Die Vorgehensweise sei durch stark selektive Käufe etwa bei den zinssensitiven Branchen wie Versicherungen und Banken geprägt.
Die Europäische Zentralbank wird ihren Leitzins am frühen Nachmittag voraussichtlich zum zweiten Mal in diesem Jahr anheben. Versicherer können bei steigenden Zinsen ihre Rücklagen entlasten sowie Kundengelder in höher rentierende Anleihen umschichten, Banken können ihre Zinsspannen ausweiten und so grundsätzlich mehr verdienen./la/jha/
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)
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