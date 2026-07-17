Historische Chance: Wird die ASML-Aktie Europas erstes Billionen-Unternehmen?

Marktwert im Blick

20.07.26 15:32 Uhr

Der KI-Boom katapultiert ASML in neue Bewertungsregionen. Investoren spekulieren darauf, dass der Konzern als erstes europäisches Unternehmen eine Billion Dollar wert sein könnte.

• Das Unternehmen profitiert von der zunehmenden Nachfrage nach EUV-Technologie in der Chipfertigung, birgt aber Risiken durch mögliche Exportbeschränkungen in China und die Volatilität im KI-Sektor.

• Analysten setzen Kursziele zwischen 2.000 und 2.500 US-Dollar, was eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar für möglich hält, da ASML der einzige Anbieter von EUV-Lithografiesystemen ist.

• Die ASML-Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 63 Prozent gestiegen und wird mit einem 38-fachen des erwarteten Gewinns für 2027 bewertet, was auf hohe Wachstumserwartungen hindeutet.

ASML-Aktien legten seit Jahresbeginn um rund 60 Prozent zu

Mehrere Analysten setzen Kursziele hoch

Die Bewertung liegt bei 38-fachem erwarteten Gewinn für 2027

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Die ASML-Aktie zeigt sich zum Wochenstart einmal mehr von ihrer freundlichen Seite: An der Heimatbörse in den Niederlanden legt sie um 1,33 Prozent auf 1.557,40 Euro zu. Auch an der US-Börse deuten sich Gewinne an: Vorbörslich geht es an der NASDAQ um 1,67 Prozent auf 1.776.69 US-Dollar nach oben. Nach starken Zahlen zum zweiten Quartal stellen sich Investoren und Analysten laut einer Reuters-Analyse eine einst weit hergeholte Frage: Könnte ASML das erste europäische Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar werden?

Die Aktie legte seit Jahresbeginn um rund 63 Prozent zu und rückte damit bereits auf einen Unternehmenswert von knapp 700 Milliarden Dollar vor.

Die Rechnung zur Billion

Barclays, Susquehanna und Bernstein setzen ihre Zwölf-Monats-Kursziele zwischen 2.000 und 2.500 Dollar je Aktie - bei rund 2.600 US-Dollar liegt ungefähr die Schwelle für eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar. ASML ist der einzige Anbieter von EUV-Lithografie-Systemen, die für die Fertigung modernster Logik- und Speicherchips benötigt werden. Carolyn Bell, Portfoliomanagerin bei Stonehage Fleming, sagte laut Reuters, das Unternehmen habe "eine wirklich gute Chance", das erste Billionen-Unternehmen Europas zu werden.

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ASML-Aktie: Vorbeigezogen an SAP und Novo Nordisk

ASML hat nach anderen europäische Schwergewichte wie Novo Nordisk und SAP inzwischen überholt und setzt sich weiter von ihnen ab. John Lamb von Capital Group, dessen Fonds rund 5 Prozent der ASML-Aktien im Wert von 35 Milliarden Dollar halten, lobte laut Reuters die "einzigartigen Vermögenswerte und breiten Wettbewerbsvorteile" des Unternehmens.

Bewertung mit hohen Erwartungen

Die Aktie wird laut LSEG-Daten mit dem 38-Fachen des für 2027 erwarteten Gewinns gehandelt, deutlich über der Bewertung des wichtigsten ASML-Kunden TSMC, das die von NVIDIA entworfenen KI-Chips für Kunden wie OpenAI und Anthropic fertigt. Damit diese Prämie gerechtfertigt bleibt, muss laut den befragten Investoren vor allem die Investitionsbereitschaft der Hyperscaler wie Alphabet und Amazon anhalten. Trent Masters von Alphinity Investment Management warnte, eine Abkühlung dieser Nachfrage würde sich direkt in ASMLs Zahlen niederschlagen.

Zusätzliche Chancen und Risiken für die ASML-Aktie

Als mögliche zusätzliche Wachstumsquelle gilt ein "Upgrade-Zyklus": Speicherchip-Hersteller wie SK Hynix, Samsung und Micron verlagern ihre Fertigung zunehmend von älteren DUV- auf teurere EUV-Anlagen, was laut Analyst Kinngai Chan von Summit Insights Group ein profitables Geschäft für ASML darstellt. Auch die von Elon Musk geplante neue "Terafab" in Texas, die SpaceX und Tesla versorgen soll, wäre eine zusätzliche Umsatzquelle. Als Risiko gilt dagegen der in den USA vorgeschlagene "MATCH Act", der den Verkauf und die Wartung von ASML-Anlagen in China einschränken könnte - einem Markt, in dem ASML 2026 rund 20 Prozent seines Umsatzes erwartet.

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Ein plausibles, aber nicht sicheres Szenario

ING-Analyst Marc Hesselink sagte laut Reuters, ASML "kann durchaus" das erste europäische Billionen-Unternehmen werden. Antoine Hucher von Aviva Investors hält das Szenario ebenfalls für plausibel, verweist aber zugleich auf die Volatilität der vergangenen Wochen bei KI-Aktien: Der Weg dorthin dürfte kein gerader Verlauf sein.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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