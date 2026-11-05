Marqeta zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

05.11.26 06:35 Uhr

Marqeta lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 1,09 USD. Im letzten Jahr hatte Marqeta einen Gewinn von -0,030 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 176,2 Millionen USD – ein Plus von 7,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marqeta 163,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net