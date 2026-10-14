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Mars-Rover 'Perseverance' schafft Streckenrekord im All

WASHINGTON (dpa-AFX) - Rekord im All: Der Nasa-Rover "Perseverance" hat eine längere Strecke auf der Oberfläche eines anderen Planeten zurückgelegt als je ein menschengemachtes Fahrzeug zuvor. "Perseverance" (auf Deutsch etwa: Ausdauer) sei seit seiner Landung auf dem Mars 2021 nun insgesamt 45,22 Kilometer gefahren, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Damit habe er den bisherigen Rekord des Rovers "Opportunity" (auf Deutsch etwa: Gelegenheit) übertroffen, der zwischen 2004 und 2018 insgesamt 45,16 Kilometer zurückgelegt hatte.

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Ursprünglich seien für die "Perseverance"-Mission nur rund 20 Kilometer Fahrstrecke vorgesehen gewesen, hieß es von der Nasa weiter. Der Rover habe aber alle Erwartungen übertroffen. Noch mindestens bis Ende 2028 soll "Perseverance" mit seinen sechs Rädern weiter über den roten Planeten rollen und ihn erforschen. Entwicklung und Bau des rund 2,5 Milliarden Dollar teuren Rovers hatten acht Jahre gedauert./cah/DP/zb

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