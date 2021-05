Martin Jetter als AR-Chef der Deutschen Börse wiedergewählt

FRANKFURT (Dow Jones)--Martin Jetter ist als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Börse wiedergewählt worden. Auf der virtuellen Hauptversammlung hatten die Aktionäre die Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat turnusgemäß neu gewählt.

Sieben der acht gewählten Aufsichtsratsmitglieder gehörten bereits in der Vergangenheit dem Gremium an. Neu im Aufsichtsrat ist Chong Lee Tan aus Singapur. Er verfügt über langjährige und umfassende Erfahrung in den asiatischen Finanz- und Kapitalmärkten. Chong Lee Tan folgt auf Amy Yip, die nicht mehr kandidierte.

Im Anschluss an die Hauptversammlung wählten die Mitglieder des Aufsichtsrats dann Martin Jetter erneut zu ihrem Vorsitzenden.

May 19, 2021 09:57 ET (13:57 GMT)