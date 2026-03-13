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Martina Klement wird Brandenburgs CDU-Wirtschaftsministerin

15.03.26 05:01 Uhr

POTSDAM (dpa-AFX) - Die Digitalstaatssekretärin des Berliner Senats, Martina Klement (CSU), wird nach dpa-Informationen Wirtschaftsministerin für die CDU in Brandenburg, CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann soll neuer Bildungsminister werden. Zuvor berichtete der "Nordkurier" darüber.

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Klement ist seit 2023 Berliner Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung. Die 45 Jahre alte CSU-Politikerin gilt als Überraschung im künftigen SPD/CDU-Kabinett in Brandenburg. Klement leitete von 2014 bis 2023 das Büro des Parlamentarischen Geschäftsführers der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Danach wurde sie Staatssekretärin im Land Berlin - die Juristin soll dort die Verwaltung modernisieren.

Der 47 Jahre alte Hoffmann ist seit 2009 Abgeordneter des Landtags. Im Jahr 2018 wurde er Landesgeschäftsführer der CDU Brandenburg, ein Jahr später Generalsekretär. Derzeit ist er landwirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Hoffmann ist auch Experte in der Bildungspolitik - das Gebiet ist seit mehreren Jahren ein politischer Schwerpunkt des Erziehers. Lange war er bildungspolitischer Sprecher der Fraktion.

Die CDU will die Personalien heute offiziell vorstellen. CDU-Landeschef Jan Redmann soll Innenminister werden. Am Mittwoch werden die neuen Minister im Landtag vereidigt./vr/DP/zb