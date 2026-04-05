Marumae stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Marumae stellte am 03.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,70 JPY gegenüber 10,88 JPY im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Marumae mit einem Umsatz von insgesamt 5,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 58,19 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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