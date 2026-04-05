DAX 25.779 +0,8%ESt50 6.413 +0,8%MSCI World 4.842 +0,2%Top 10 Crypto 8,24 +0,6%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 54.847 -0,6%Euro 1,1437 ±0,0%Öl 72,1 +0,8%Gold 4.175 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Marumae stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Marumae Co Ltd
2,962.00 JPY 239.00 JPY 8.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Marumae stellte am 03.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,70 JPY gegenüber 10,88 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Marumae mit einem Umsatz von insgesamt 5,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 58,19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Marumae Aktie News

Werbung

Marumae Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Marumae nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.