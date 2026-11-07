Maruti Infrastructure: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Maruti Infrastructure hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Maruti Infrastructure ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,030 INR in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 44,79 Prozent auf 70,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 127,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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