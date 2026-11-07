Maruti Infrastructure: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

07.11.26 06:35 Uhr

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 44,79 Prozent auf 70,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 127,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Maruti Infrastructure ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,030 INR in den Büchern gestanden.

Maruti Infrastructure hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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