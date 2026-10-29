Maruwa gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Maruwa hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte Maruwa 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 61,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 107,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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