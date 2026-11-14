Marvion präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Marvion hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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