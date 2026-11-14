Marvion präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Marvion hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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