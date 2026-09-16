Marwynn stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Marwynn hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 53,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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