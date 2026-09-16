Marwynn stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

16.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 53,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Marwynn hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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