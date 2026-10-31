MAS Financial Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

31.10.26 06:35 Uhr

MAS Financial Services hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,24 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,98 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,92 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,82 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net