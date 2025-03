Masala: Europa könnte in neuer Weltordnung zum Spielball werden

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des drastischen Kurswechsels der USA im Ukraine-Konflikt sieht der Sicherheitsexperte Carlo Masala die einzige Alternative in einer Unabhängigkeit Europas. "Letzten Endes ist das die einzige Alternative, die Europa hat, unabhängig zu werden", sagte der Professor an der Universität der Bundeswehr München im Deutschlandfunk.

In dieser Unabhängigkeit könne man aber auch anschlussfähig bleiben. "Die USA werden auf absehbare Zeit kein verlässlicher Werte- und Interessenspartner sein, aber sie werden sicherlich in dem einen oder anderen Fall mit uns mehr Interessen haben als mit anderen", sagte Masala. Ein unabhängiges, souveränes Europa mache sich dann als Partner in solchen Fällen für die USA attraktiver.

Masala: Trump bewegt sich Richtung Putin

Eine Äquidistanz - also gleich großen Abstand - der USA zu Europa und zu Russland sieht Masala nicht. US-Präsident Donald Trump gehe schon ins Team des russischen Präsidenten Wladimir Putin .

Für die Europäer bedeute dies, so Masala weiter, dass in der neuen Weltordnung, die sich jetzt abzeichne, "wir ohne eine Bündelung unserer eigenen Macht, ohne dass wir in der Lage sind, uns selbst zu verteidigen, ohne dass wir neue Partner suchen im Globalen Süden, dass wir dort an Relevanz und Bedeutung verlieren werden, dass wir dann eher zum Spielball der Interessen anderer werden, als zum Gestalter unserer eigenen Zukunft."

Europa muss Gipfel in Brüssel nutzen

Bei dem anstehenden EU-Sondergipfel am Donnerstag sollten die Europäer konkret bestimmen, was zu tun sei, um eine Unabhängigkeit von den USA herzustellen. Also wann wer welche Verteidigungsbudgets erhöhe, wann welche Sachen gekauft werden, wo diese Sachen gekauft werden, ob hier eine Arbeitsteilung möglich sei. "All diese Fragen sind sehr konkrete Fragen, die jetzt angegangen werden müssen."

Konkret zur Ukraine und einem möglichen Wegfall von US-Hilfen sagte Masala, die Europäer könnten die Lücken in der humanitären Hilfe stopfen. Sie könnten auch die militärische Lücke stopfen, wenn auch bei bestimmten, für die Ukraine zentralen Fähigkeiten, nicht so schnell oder nur bedingt, etwa bei der Aufklärung, der Luftverteidigung oder bei Kurzstrecken-Raketen längerer Reichweite. "Europa kann einen Teil ersetzen, aber der würde zumindest für die Ukraine ausreichen, die Front zu stabilisieren und dann aus einer Position der Stärke in diese Verhandlungen reinzugehen."/vee/DP/stk