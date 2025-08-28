DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,94 +0,6%Dow45.335 +0,1%Nas21.496 +0,2%Bitcoin94.943 +0,1%Euro1,1643 +0,2%Öl67,26 -2,2%Gold3.388 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen uneins -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
EchoStar gewinnt 75 Prozent: AT&T kauft Spektrum-Lizenzen von EchoStar - AT&T-Aktie stabil EchoStar gewinnt 75 Prozent: AT&T kauft Spektrum-Lizenzen von EchoStar - AT&T-Aktie stabil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++

Maschinenbau leidet immer stärker unter US-Zöllen

26.08.25 20:53 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Zölle auf Einfuhren in die USA belasten den Maschinenbau nach Branchenangaben immer stärker. Der Zusatzzoll auf Stahl und Aluminium von 50 Prozent wird demnach auf immer mehr Produkte erhoben. Der Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau schätzt, dass inzwischen 30 Prozent der EU-Maschinenexporte betroffen sind, wie das "Handelsblatt" berichtet. Darunter seien Motoren, Pumpen, Industrieroboter sowie Land- und Baumaschinen.

Wer­bung

"Für viele der betroffenen Unternehmen bedeutet das: Ihr US-Geschäft steht vor dem Aus", sagte der Außenwirtschaftsexperte des Verbands, Oliver Richtberg.

Die EU und die USA hatten sich Ende Juli auf eine Grundsatzvereinbarung zur Entschärfung des Zollkonflikts geeinigt. Der vereinbarte Zollsatz für die meisten Importe soll bei 15 Prozent liegen, auch für Autos, Halbleiter und Pharmaprodukte. Zölle auf Stahl und Aluminium blieben aber bei 50 Prozent.

"Der Zolldeal hat seinen Wert für den Maschinen- und Anlagenbau bereits verloren", sagte Richtberg. "Die pauschale 15-Prozent-Regelung wird durch die Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte faktisch ausgehebelt." In einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der dem Pro-Newsletter Industrie & Handel des Nachrichtenmagazins "Politico" vorliegt, verlangt der Verband Nachverhandlungen./bf/DP/he