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Maschinenbauer Dürr will höhere Dividende zahlen

25.03.26 14:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dürr AG
19,00 EUR 0,28 EUR 1,50%
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BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr will seine Aktionäre am Erfolg des Unternehmens im vergangenen Jahr teilhaben lassen und die Dividende erhöhen. Für das abgeschlossene Jahr sollen je Aktie 0,80 Euro und damit 14 Prozent mehr gezahlt werden als im Vorjahr, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mitteilte./err/stk

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DatumRatingAnalyst
09.03.2026Dürr BuyWarburg Research
06.03.2026Dürr HaltenDZ BANK
06.03.2026Dürr HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026Dürr BuyBaader Bank
05.03.2026Dürr OutperformBernstein Research
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09.03.2026Dürr BuyWarburg Research
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18.02.2026Dürr KaufenDZ BANK
18.02.2026Dürr BuyWarburg Research
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06.03.2026Dürr HaltenDZ BANK
06.03.2026Dürr HoldDeutsche Bank AG
18.02.2026Dürr HoldDeutsche Bank AG
22.01.2026Dürr HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Dürr NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2019Dürr UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
08.01.2019Dürr UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
01.03.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.
28.02.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.

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