Maschinenbauer fordern mehr Tempo bei Wasserstoff-Hochlauf

Heute im Fokus

DAX gibt deutlich nach -- Dow startet leichter -- Diess warf VW-Konzernkontrolleuren Straftaten vor -- Heidelberger Druck erwartet hohen Verlust -- Lufthansa, Apple, Tesla, Amazon im Fokus

Tiffany: Quartalsverlust in Corona-Krise - Übernahme durch LVMH geht voran. SCP und METRO schließen Real-Verkauf zum 25. Juni ab. Eurowings stockt ihr Flugprogramm wieder auf. Haftantrag wegen Manipulationsvorwurfs gegen Samsung-Erbe abgelehnt. Rückschlag in der Autobranche - NORMA-Aktie besonders unter Druck. Merck: Partnerschaft für Vertrieb von Flüssigkristallfenstern. BAT kappt Umsatz- und Gewinnprognose. Uniper baut Kernkraftwerke in Schweden zurück.