Maschinenbauer fordern wegen Corona-Krise Staatshilfen

BERLIN (Dow Jones)--Wegen der Produktionsausfälle durch die Corona-Epidemie wird der Ruf der mittelständischen Industrie nach Staatshilfen lauter. "Das Corona-Virus ist ein nicht vorhersehbares Ereignis, dessen Schäden, ähnlich wie bei einer Naturkatastrophe, kaum abgeschätzt werden können", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Thilo Brodtmann. Es sei "richtig und wichtig", dass die Regierung temporäre Produktionsausfälle in Betrieben mit Maßnahmen begegnen wolle.

Nötig seien einerseits Sonderregelungen in der Kurzarbeit wie einst in der Finanzkrise. Die Bezugsdauer beim Kurzarbeitergeld müsse sofort auf 24 Monate verlängert und den Arbeitgebern die Beiträge zur Sozialversicherung vollständig und bedingungslos erstattet werden, so Brodtmann.

"Zum anderen müssen die staatlichen Förderbanken und die Hausbanken den Betrieben jetzt schnell und unbürokratisch mit Überbrückungskrediten helfen." Der VDMA-Hauptgeschäftsführer erwartet, dass auf die Corona-Krise eine kräftige Belebung der Nachfrage folgen werde und die Unternehmen dann wieder "gute Geschäfte und eine bessere Liquiditätslage haben".

