Maschinenbauer gegen Staatsbeteiligung bei ThyssenKrupp

BERLIN (Dow Jones)--Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) sieht die Forderung der Gewerkschaften nach einer Staatsbeteiligung an dem kriselnden Stahlhersteller Thyssenkrupp kritisch. "Mit Sicherheit steht unsere Stahlindustrie vor enormen Herausforderungen", sagte der scheidende VDMA-Präsident Carl Martin Welcker mit Blick auf die Klimaanforderungen an die Branche oder den Wettbewerb aus Asien. "Aber die Antwort kann nicht sein, dass wir unser Wirtschaftssystem aushebeln."

Stattdessen empfiehlt der Verbandschef, Maßnahmen gegen China zu erheben, das den Billig-Stahl mit Subventionen stützt. "Wir müssen mit den Spielregeln, die wir uns gegeben haben, arbeiten." Als Beispiel nannte Welcker Schutzzölle oder Anti-Dumping-Verfahren etwa vor der Welthandelsorganisation. Bei letzterer ist derzeit allerdings wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China der Streitschlichtungsmechanismus blockiert.

Mit Blick auf die Krise Thyssenkrupps hatte zuvor die Gewerkschaft IG Metall eine Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen und einen staatlichen Schutzschirm gefordert. Einen Einstieg des Staates lehnten jedoch sowohl Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) als auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ab.

Der VDMA-Verbandschef übte aber auch Kritik an den Staatsbeteiligungen am Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac und der Deutschen Lufthansa: "Das ist beides falsch." Der Airline hätte man auch ohne Beteiligung mit Krediten aushelfen können, so Welcker.

October 08, 2020 09:55 ET (13:55 GMT)