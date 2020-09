Maschinenbauer: Kurzarbeitergeld könnte Personalabbau fördern

BERLIN (Dow Jones)--Die Maschinenbauer haben den Koalitionsbeschluss zum Kurzarbeitergeld mit Skepsis aufgenommen. Zwar sei die Verlängerung "im Grundsatz die richtige Entscheidung", sagte der Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Carl Martin Welcker. "Allerdings hätten wir uns im Detail an vielen Stellen ein anderes Ergebnis gewünscht - von der Frage der Laufzeit bis hin zu den Bedingungen, unter denen das Kurzarbeitergeld gewährt wird."

Damit gehe der Beschluss doch an den Bedürfnissen vieler Maschinenbauer und Autozulieferer vorbei. Kritik übte Welcker auch daran, dass die Koalition die Rückerstattung der Sozialbeiträge zum Teil an Weiterbildungsmaßnahmen knüpfe. "Das verteuert die Kurzarbeit und könnte Personalabbau fördern", so der VDMA-Präsident. In der Nacht hatten sich die Spitzen von Union und SPD auf die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate verständigt.

