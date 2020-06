Maschinenbauer sehen ihr China-Geschäft auf dem Weg zur Normalität

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Unter den deutschen Maschinenbauern in China ist die Zuversicht gestiegen. Das ergab eine Umfrage des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). "Für die deutschen Maschinenbauer in China normalisiert sich die Lage immer weiter", so der Verband.

Mittlerweile gehen 30 Prozent der knapp 140 befragten Unternehmen davon aus, dass sie ihr Wachstumsziel in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie doch erreichen werden.

"Der Optimismus begründet sich in den umfassenden staatlichen Konjunkturimpulsen, die offensichtlich Wirkung zeigen, der unerwartet schnellen Erholung des chinesischen Binnenmarktes und neuen, sich abzeichnenden Geschäftsmöglichkeiten", erklärte der VDMA.

Lediglich 22 Prozent der Unternehmen bewerten die Auswirkungen der Corona-Pandemie als groß. In der April-Umfrage waren es noch 46 Prozent beziehungsweise 57 Prozent in der ersten Corona-Umfrage vom März. Jedes vierte Unternehmen dagegen sieht die Auswirkungen inzwischen als gering, verglichen mit 13 Prozent im April und 3 Prozent in März. Ausgewählte Branchen wie Landwirtschaft, Bauwesen, Eisenbahn und Pharmaindustrie sehen für sich ohnehin nur geringe Auswirkungen in Folge der Corona-Pandemie, so der VDMA.

Auch bei den Lieferketten zeige sich eine deutliche Entspannung. Meldeten im April noch 66 Prozent der Unternehmen große beziehungsweise spürbare Unterbrechungen, seien es nun nur noch 36 Prozent. 49 Prozent sehen geringe und 15 Prozent keine Beeinträchtigungen.

Der Einfluss der Pandemie in Europa auf die Unternehmen in China wird zudem weitaus weniger kritisch eingestuft als noch vor zwei Monaten, so der VDMA. Ein Drittel der Unternehmen bewerten diesen als gering, zuvor waren es erst 16 Prozent. Für 42 Prozent sei die Lage in Europa aber nach wie vor eine Herausforderung. Die größten Hürden im bilateralen Geschäftsumfeld sind für knapp die Hälfte der befragten Unternehmen Lieferverzögerungen und der Mangel an technischem Support. Für über ein Drittel der Firmen sind die aufgeschobenen Entscheidungsprozesse ein Problem.

Die Maschinenbauer vor Ort beobachteten laut VDMA auch ein verändertes Investitionsverhalten ihrer Kunden. 31 Prozent der Kunden halten an den ursprünglichen Investitionsvorhaben fest, 13 Prozent planen sogar neue Investitionsprojekte. Etwas mehr als die Hälfte verschiebt allerdings weiterhin ihre Investitionen, lediglich 4 Prozent annullieren. "Das lässt auf einen starken Aufschwung im ersten Halbjahr 2021 hoffen, wenn die verschobenen Projekte dann hoffentlich doch realisiert werden", erklärte Claudia Barkowsky, Geschäftsführerin des VDMA in China.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2020 05:41 ET (09:41 GMT)