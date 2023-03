Maskenmann dringt in Kanzler-Wohnhaus in Potsdam ein - Bericht

BERLIN (Dow Jones)---Am Sonntagabend hat sich einem Medienbericht zufolge ein Einbrecher Zutritt zu einem Gebäude in der Potsdamer Innenstadt verschafft, in dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz wohnt. Das berichtet der Spiegel mit Verweis auf Kreise der Sicherheitsbehörden. Der Kanzler befand sich demnach zu dem Zeitpunkt bei der Sitzung des Koalitionsausschusses im Kanzleramt in Berlin. Ein Sprecher des Bundeskanzleramts wollte den Bericht nicht kommentieren. Die Potsdamer Polizei war nicht unmittelbar zu einer Stellungnahme zu erreichen.

Das Foto einer Überwachungskamera zeigt laut Spiegel eine Person, die mit einer Halloween-Maske verkleidet ist. Zudem trug der Einbrecher Handschuhe, einen Hoodie und eine Stirnlampe. Zwei Quellen bestätigten dem Spiegel, dass er bei dem Versuch, in eine Wohnung einzudringen, bemerkt wurde und daraufhin die Flucht ergriff.

Die Polizei suchte am Tatort nach Spuren, leitete eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein und sicherte die Aufzeichnungen aus den Überwachungskameras, so der Bericht. Gleichzeitig seien die Sicherheitsvorkehrungen und der Objektschutz verstärkt worden. Scholz hatte die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in Potsdam zusammen mit seiner Ehefrau Britta Ernst, der brandenburgischen Bildungsministerin im Jahr 2021 bezogen. Ein Grund für den Umzug sollen laut Spiegel auch verschiedene Einbrüche am vorigen Wohnort des Kanzlerpaares gewesen sein. Trotz der Rund-um-die-Uhr-Bewachung sei es Dieben gelungen, in verschiedene Wohnungen des Mehrfamilienhauses einzubrechen, in dem Scholz und Ernst damals wohnten. Die Wohnung des damaligen Bundesfinanzministers blieb verschont - so wie gestern auch, so der Bericht.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2023 11:14 ET (15:14 GMT)