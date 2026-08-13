Rheinmetall-Aktie stärker: Dänemark sichert sich Täuschkörpersystem
Rheinmetall hat einen Auftrag aus Dänemark mit einem Auftragswert im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten.
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Wie Rheinmetall mitteilte, haben die dänischen Streitkräfte das Unternehmen mit der Lieferung eines sogenannten Täuschkörpersystems namens MASS beauftragt. Die Lieferungen sollen ab dem vierten Quartal 2027 erfolgen, der Auftrag sei kürzlich in Kopenhagen gezeichnet worden und werde für das zweite Quartal 2026 eingebucht, so Rheinmetall.
MASS steht Rheinmetall zufolge für Multi Ammunition Softkill Systeme und schütze Schiffe vor vielfältigen Bedrohungen wie Angriffen mit Anti-Schiffs-Flugkörpern oder Laser-gelenkten Waffen. Es biete multispektrale Täuschung mit nur einem System und decke alle relevanten Wellenlängenbereiche ab, darunter Radar, Ultraviolett, Elektro/Optische Sensoren, Laser und Infrarot.
Rheinmetall werde diese Systeme für die Fregatten der Absalon-Klasse und der Iver-Huitfeldt-Klasse sowie an die Waffenschule der Königlich Dänischen Marine liefern. Zusätzlich hätten die dänischen Streitkräfte zugehörige Omnitrap-ER-Täuschkörper bestellt. Darüber hinaus sei ein Versorgungsauftrag mit einer Laufzeit von bis zu 21 Jahren mit der dänischen Marine unterzeichnet worden.
Damit werde MASS zum Standard in allen skandinavischen Seestreitkräften. Insgesamt schützt MASS den Angaben zufolge derzeit Schiffe von 18 Nationen, über 400 Täuschkörperwerfer sieien weltweit in Nutzung.
DOW JONES
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