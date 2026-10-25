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Massenprotest in Israel gegen Netanjahu-Regierung

TEL AVIV/BERLIN (dpa-AFX) - In Israel demonstrieren nach Angaben von Augenzeugen Zehntausende Menschen gegen die rechtsgerichtete Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Bei einer Kundgebung in der Küstenmetropole Tel Aviv forderten ehemaligen Geiseln und Angehörige der Hinterbliebenen eine staatliche Untersuchungskommission zum Terrorangriff der islamistischen Hamas vom 7. Oktober 2023.

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Nach offiziellen israelischen Angaben töteten Kämpfer der Hamas und anderer extremistischer Palästinensergruppen rund 1.200 Menschen in Israel. Außerdem verschleppten sie mehr als 250 weitere Menschen in den Gazastreifen. Die Protestierenden richteten ihre Kritik direkt gegen die Regierungsführung und riefen unter anderem die Parole: "Wir vergessen nicht, wir vergeben nicht."/da/DP/zb

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