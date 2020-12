Maßgeschneidertes Bewerbermanagement bei der Meffert Unternehmensgruppe dank yuuvis von OPTIMAL SYSTEMS

Maßgeschneiderte Lösung mit hohem Individualisierungsgrad

Die Meffert Unternehmensgruppe mit Sitz in Bad Kreuznach setzt für das zentrale Management aller deutschen Vakanzen eine Lösung ein, die auf der yuuvis-Entwicklungsplattform von OPTIMAL SYSTEMS basiert. Nur damit ließen sich die Anforderungen nach automatisierten Prozessen zur Erstellung und Online-Bereitstellung der offenen Stellen, einer durchgängigen CI-konformen Sicht für die Bewerber sowie individualisierten Vorlagen für alle Schriftverkehre maßgeschneidert erfüllen. Die Meffert Unternehmensgruppe ist jetzt in der Lage, das Bewerbermanagement für die Meffert AG Farbwerke inklusive der Tochterfirmen Dinova in Königswinter, Lackfabrik J. Albrecht in Mainz und Pronova Dichtstoffe in Bad Kreuznach sowie auf den Marken-Websites zentral zu verwalten. Dazu Tobias Mengler, IT-Leiter der Meffert AG Farbenwerke: "yuuvis deckt die komplette Bandbreite unserer Anforderungen in diesem Bereich ab und bietet insbesondere im Detail eine hohe Individualisierungstiefe, die über die reine Bereitstellung von Workflows weit hinausgeht. Wir können damit sowohl den Content unserer Online-Auftritte von einer Stelle aus verwalten wie auch den Schriftverkehr der internen und externen Kommunikation über maßgeschneiderte Workflows steuern."

Die yuuvis-Entwicklungsplattform für Content- und Benutzer-zentrische Anwendungen basiert auf offenen Standards und steht in drei unterschiedlichen Produktausprägungen zur Verfügung: Systemintegratoren und IT-Abteilungen eröffnet yuuvis RAD einen Weg in die Informationsbeschaffung völlig ohne Einstiegshürden. Content-bezogene Anwendungen lassen sich dank No Code/Low Code schnell und mit einer großen Funktionalitätstiefe entwickeln. Zusätzliche Verfeinerungen sowie das Customizing erfolgen dann im Live-Betrieb. Mit yuuvis Ultimate wird die Cloud mit Daten aller Art - und einem nahtlosen und sicheren Zugriff darauf - zum festen Bestandteil des Unternehmensnetzwerks. Über eine schnelle Textanalyse lassen sich Volltext-Suchanfragen nahezu sofort ausführen. Der hybride Ansatz von yuuvis Momentum bietet Unternehmen in jeder Hinsicht mehr Flexibilität: Für wen die Cloud heute noch kein Thema ist, der kann jederzeit On-premises starten und später sehr einfach in die Cloud expandieren. Der große Vorteil: Dabei kommen die gleichen Technologien zum Einsatz.

Über den Kunden

Die Meffert AG Farbwerke mit Stammsitz in Bad Kreuznach ist einer der führenden Hersteller von Farben, Lacken, Putzen und Bautenschutzprodukten in Europa mit weltweit zielgruppengerechten Produkten sowie Dienstleistungen mit höchstem Qualitätsstandards in allen Märkten. 1991 begann die internationale Ausrichtung des Unternehmens, 1997 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Heute zählt die Unternehmensgruppe weltweit über 30 Produktions-, Distributions- und Vertriebsstätten mit mehr als 1200 Mitarbeitern. Alleine in Deutschland werden über 750 Mitarbeiter an zahlreichen Standorten beschäftigt.

www.meffert.com

OPTIMAL SYSTEMS GmbH

Die 1991 gegründete OPTIMAL SYSTEMS Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Berlin entwickelt und vertreibt Enterprise Content Management (ECM) Lösungen für das Informationsmanagement. Als eigenständige Unternehmensgruppe und Teil des weltweit agierenden Kyocera Konzerns beschäftigt OPTIMAL SYSTEMS über 500 Mitarbeiter an 16 Standorten. Neben Gesellschaften in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Serbien arbeitet die Unternehmensgruppe weltweit mit über 75 Vertriebs- und Kooperationspartnern zusammen, zum Beispiel iTelligence, NetApp, adesso, IBM und SAP. Die OPTIMAL SYSTEMS Unternehmensgruppe ist langjähriger Microsoft GOLD Partner und liefert durch ihre leistungsfähigen Softwareprodukte die zukunftsfähige Basis für den Digital Workplace. Mithilfe der umfassenden Enterprise Content Management Software enaio® kann Unternehmenswissen effizient strukturiert, transparent verwaltet und revisionssicher archiviert werden. enaio® bietet über 100 bewährte Fachlösungen für fast jeden Geschäftsbereich. Mehr Informationen unter www.optimal-systems.de und www.enaio.de

Die Content Services Plattform yuuvis® richtet sich an Systemintegratoren, die selbst Lösungen entwickeln möchten. Basierend auf Cloud-Technologien und offenen Standards, ermöglicht yuuvis® die effiziente Entwicklung Content-zentrierter Anwendungen. Mehr Informationen unter www.yuuvis.com.

