GRENKE weist Vorwürfe von Viceroy zurück - Bafin ermittelt in alle Richtungen -- GRENKE-Aktie bricht erneut rund 20 Prozent ein

Der Bericht von Viceroy Research "enthält Unterstellungen, die GRENKE auf das Schärfste zurückweist", heißt es in der Mitteilung des MDAX -Konzerns. GRENKE behalte sich rechtliche Schritte vor und werde diese entsprechend in die Wege leiten.

Die Vorwürfe gegen GRENKE hatten am Dienstag zu einem Kursrutsch der Aktie geführt. In der Spitze betrug das Minus knapp 28 Prozent, den Handel beendete das Papier mit einem Abschlag von knapp einem Fünftel.

Nach Ansicht von Viceroy Research ist die GRENKE-Aktie "uninvestierbar wegen unverhohlenen Betrugs in der Buchführung". Darunter seien Dutzende Transaktionen mit nicht angegebenen verbundenen Gesellschaften. Die internen Kontrollen fehlten bei GRENKE komplett, so Viceroy.

GRENKE weist die Anschuldigungen zurück. Ein zentraler Vorwurf laute, dass von den im Halbjahresfinanzbericht 2020 ausgewiesenen 1.078 Millionen Euro an liquiden Mitteln ein substanzieller Anteil nicht existiere. "Dies ist nachweislich falsch", so GRENKE. 849 Millionen Euro, also fast 80 Prozent der liquiden Mittel, befänden sich zum 30.06.2020 auf Konten der Deutschen Bundesbank - wie im Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht. "Per heute beträgt das Guthaben bei der Bundesbank 761 Millionen Euro", so das Unternehmen. GRENKE bereite derzeit eine "ausführliche Replik" auch zu weiteren Anschuldigungen vor.

Hinter Viceroy Research steckt der britische Investor Fraser Perring, der unter anderem bei Wirecard engagiert war. Dort hatte er bereits 2016, damals noch mit seinem Partner Matthew Earl unter dem Namen "Zatarra Research & Investigations", vor Unregelmäßigkeiten gewarnt. Wirecard musste im Juni diesen Jahres Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingestehen und kurz darauf Insolvenz anmelden.

Dementi beruhigt Anleger nicht

Auch ein Dementi der Vorwürfe durch den selbsternannten Researchdienst Viceroy Research hat die Anleger nicht beruhigt. Die Short-Attacke setzte sich zur Wochenmitte fort, zwischenzeitlich ging am um bis zu fast 22 Prozent auf 35 Euro und damit einem neuen Tiefststand seit 2015 abwärts. Aktuell fällt die Aktie noch um 19,35 Prozent auf 36,00 Eurp. Seit Montagabend brach der Kurs damit um bis zu rund 36 Prozent ein - das entspricht einem Börsenwert von etwas mehr als 900 Millionen Euro.

Bafin ermittelt in alle Richtungeny

Die Finanzaufsicht Bafin hat nach dem Bekanntwerden von Betrugsvorwürfen eines spekulativen Anlegers gegen das Leasingunternehmen Grenke umgehend reagiert und Ermittlungen in alle Richtungen eingeleitet. Eine Sprecherin bestätigte, dass zum einen untersucht werde, ob es Marktmanipulationen durch unrichtige Informationen zur Bilanzierung gegeben habe. Zum anderen werde einer möglichen Marktmanipulation in Form von Leerverkäufen nachgegangen.

Damit nimmt die Behörde sowohl das Unternehmen als auch den Investor Fraser Perring ins Visier. Der hatte mit geliehenen Aktien auf einen Kurssturz der Grenke-Aktie gewettet, den ein umfangreicher Bericht seiner Researchfirma Viceroy mit Vorwürfen gegen das Unternehmen am Dienstag auch auslöste. Überdies prüft die Bafin, ob es vor dem Erscheinen des Berichts zu Insiderhandel gekommen ist. Bis ein Ergebnis vorliege, dürften einige Wochen ins Land gehen, sagte die Sprecherin.

Die Bafin habe direkt auf die in dem Bericht genannten Vorwürfe reagiert.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: GRENKE AG