DAX23.781 -1,2%Est505.861 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2400 -1,4%Nas22.635 +2,8%Bitcoin61.049 +0,1%Euro1,1672 +0,1%Öl98,16 +1,5%Gold4.727 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe im Nahost-Konflikt bröckelt: DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich schwächer -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- Rüstungsaktien, Gold, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag
Fed-Protokoll: Langwieriger Iran-Krieg könnte Zinserhöhungen nach sich ziehen Fed-Protokoll: Langwieriger Iran-Krieg könnte Zinserhöhungen nach sich ziehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Maßnahme

Elmos Semiconductor-Aktie im Minus: Halbleiterhersteller zieht eigene Papiere ein - Flexibilität für Aktienrückkäufe

09.04.26 09:38 Uhr
Elmos-Aktie schwächelt: Einzug eigener Papiere schafft Flexibilität für weitere Rückkäufe | finanzen.net

Das Halbleiterunternehmen Elmos Semiconductor will 540.000 eigene Aktien einziehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
155,40 EUR 1,80 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dies entspreche 3,05 Prozent des Grundkapitals, teilte Elmos Semiconductor am Mittwochabend mit. Das Grundkapital sinke damit um 540.000 Euro auf 17,16 Millionen Euro. Mit der Maßnahme solle die künftige Flexibilität mit Blick auf mögliche Aktienrückkäufe erhöht werden, hieß es zu Begründung. Aus technischen Gründen sollen die Papiere erst nach der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Mai 2026 eingezogen werden.

Bei Anlegern kam die Maßnahme gut an. Die Elmos-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise um 0,39 Prozent auf 154,80 Euro.

/he/edh

LEVERKUSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

DatumMeistgelesen

Analysen zu Elmos Semiconductor

DatumRatingAnalyst
30.03.2026Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
23.03.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
26.02.2026Elmos Semiconductor BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
24.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
23.03.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
26.02.2026Elmos Semiconductor BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
24.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
05.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.03.2026Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
14.05.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
08.04.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.05.2012ELMOS Semiconductor verkaufenEuro am Sonntag
04.05.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
23.04.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
18.02.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
13.02.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Elmos Semiconductor nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen