Deutsche Bank-Aktie etwas leichter: BaFin verhängt Bußgeld gegen Deutsche Bank

Deutschlands größtes Geldhaus habe die in einer europäischen Verordnung vorgegebenen Präventivmaßnahmen, die eine Manipulation des Referenzzinses Euribor verhindern sollen, zeitweise nicht wirksam umgesetzt, erklärte die Bonner Behörde am Mittwoch. Die Deutsche Bank erklärte, dass sie keine Anhaltspunkte dafür habe, dass der sanktionierte Sachverhalt zu einer fehlerhaften Meldung an den Administrator des Referenzwertes geführt habe.

Die 2016 verabschiedete und seit Anfang 2018 geltende europäische Verordnung ((EU) 2016/1011) war eine Reaktion auf die Zinsmanipulationen bei wichtigen Referenzzinsen wie dem Libor und Euribor, die die Finanzmärkte vor gut einem Jahrzehnt erschüttert hatten. So hatten Banker von 2005 bis 2008 beim Euribor zum eigenen Vorteil geschraubt. Von solchen Interbanken-Zinssätzen hängen Geschäfte und Verträge im dreistelligen Billionen-Volumen ab.

