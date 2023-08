Maßnahmen wegen Ukraine-Krieg prägen Subventionsbericht

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Kabinett hat den Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 2021 bis 2024 beschlossen. Das gab das Finanzministerium bekannt. "Der 29. Subventionsbericht ist geprägt durch die Maßnahmen, die die Bundesregierung im Zuge des russischen Angriffskrieges ergriffen hat, um die Energieknappheit zu überwinden, die Inflation einzudämmen und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu sichern", betonte das Haus von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Durch gezielte finanzielle Unterstützung aus dem Bundeshaushalt hätten negative wirtschaftliche Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine begrenzt werden können.

Das Subventionsvolumen der Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes steigt laut dem Bericht von 37,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 67,1 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die Erhöhung um 29 Milliarden Euro beruhe dabei ausschließlich auf einem Anstieg der Finanzhilfen um rund 30 Milliarden Euro von verausgabten 18,4 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf veranschlagte 48,7 Milliarden Euro im Jahr 2024. Dieser Anstieg sei im Wesentlichen auf veranschlagte Programme im Klima- und Transformationsfonds zurückzuführen. Ihr Anteil an den Finanzhilfen steige von 50,8 Prozent im Jahr 2021 auf 80,5 Prozent 2024. Die auf den Bund entfallenden Steuervergünstigungen sinken demnach von 19,5 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 18,4 Milliarden Euro im Jahr 2024.

Das Finanzministerium betonte, der Schwerpunkt der Subventionspolitik der Regierung liege stark auf der nachhaltigen Transformation, insbesondere im Bereich der direkten Förderung durch Finanzhilfen des Bundes. Im Jahr 2023 hätten 83 der 138 Finanzhilfen und damit gemessen am Gesamtvolumen 86,3 Prozent "einen positiven Bezug zu den in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie verankerten Umwelt- und Klimaschutzzielen" aufgewiesen. Die Bundesregierung wolle in den Folgejahren eine "kritische Überprüfung aller Subventionstatbestände fortsetzen".

August 30, 2023