Mast drängt Bundesregierung zur Vorlage des Haushalts bis zum 5. Juli

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Katja Mast hat die Bundesregierung aufgefordert, ihren Haushalt bis zum 5. Juli vorzulegen. Damit wiederholte sie eine entsprechende Forderung von SPD-Chef Lars Klingbeil. Mast betonte zudem, es gebe in der Bundesregierung einen großen Konsens darüber, dass trotz der angespannten Haushaltslage nicht bei sozialen Leistungen gekürzt werden soll. Ein Abschluss der Haushaltsverhandlungen vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause sei aber notwendig.

"Es ist auch eine begründete Erwartung, aber es ist auch eine notwendige Erwartung. Denn wir müssen die Beratungen im Deutschen Bundestag vorbereiten", sagte Mast.

Aufgrund der milliardenschweren Haushaltslöcher und Sparvorgaben durch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich die Aufstellung des Haushaltsplans für 2024 zuletzt verzögert. Er will den neuen Etat vor der Sommerpause präsentieren.

Mast zeigte sich zuversichtlich, dass die Koalition sich auf eine Kindergrundsicherung verständigen werde. Ein großer Teil der zusätzlichen finanziellen Leistungen durch die geplante Kindergrundsicherung sei bereits auf den Weg gebracht worden, wie etwa die Erhöhung des Kindergeldes. Andere Aspekte, wie eine Reform der Verwaltung und eine digitale Beantragung der Kindergrundsicherung, müssten noch umgesetzt werden.

SPD will Industriestrompreis

Mit Blick auf andere Aspekte in den Haushaltsverhandlungen sagte Mast, dass die SPD einen Industriestrompreis in Deutschland wolle. "Wir werden im Zuge der Haushaltsberatungen natürlich auch ausloten, ob und wie da Spielräume erfolgen", so Mast. Die mitregierenden Grünen wollen ebenfalls solch einen Industriestrompreis, mit dem energieintensive Industriebetriebe während eines begrenzten Zeitraums einen staatlich subventionierten Strompreis beziehen könnten. Lindner sieht das Vorhaben aber kritisch und will stattdessen die Stromsteuer absenken.

Einer der finanziellen Spielräume für den Industriestrom, den es geben könnte, ist laut Mast der Klima- und Transformationsfonds. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt aktuell über Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro, die ursprünglich für die Bewältigung der Pandemie vorgesehen waren und dann vom Bundestag als Mittel für den Energie- und Klimafonds umgewidmet wurden. CDU und CSU halten dieses Vorgehen für verfassungswidrig, denn die Mittel würden als Sondervermögen klassifiziert und fallen so nicht unter die Schuldenbremse.

Dieser Fonds heißt inzwischen Klima- und Transformationsfonds. Die Kreditermächtigungen werden für die Transformation des Landes hin zur Klimaneutralität genutzt.

Mast betonte erneut, dass aus Sicht der SPD Vermögen stärker besteuert werden sollten, um so die Einnahmebasis zu vergrößern. Allerdings seien die Haltungen in der Koalition bei dieser Frage sehr unterschiedlich ausgeprägt.

