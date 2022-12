Master in "Digital Finance": die erste Ausgabe des Reply Masterstudiengangs in Zusammenarbeit mit der POLIMI Graduate School of Management geht an den Start

Aktien in diesem Artikel Reply 113,40 EUR

1,80% Charts

News

Analysen

Die POLIMI Graduate School of Management, Wirtschaftshochschule des Politecnico di Milano, und Reply, ein Unternehmen, das sich Innovation und technologische Spezialisierung auf die Fahnen geschrieben hat, schließen sich für einen neuen Ausbildungsweg zusammen. Dieser zielt darauf ab, Fachkräfte für die Industrie vorzubereiten, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.

Ab sofort ist es möglich, sich für den Masterstudiengang "Digital Finance" an der POLIMI Graduate School of Management einzuschreiben. Der Studiengang bietet hochqualifizierten Studenten eine Spezialisierung für Finanzdienstleistungen (Fintech, Insurtech) mit einem praktischen Ansatz für innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Cloud.

Der Masterstudiengang beginnt im April 2023 und dauert 18 Monate. Er umfasst neben Einführungskursen zu Business Management und Financial Services einen Spezialisierungskurs, um technische Experten in den neuesten digitalen Technologien (Cloud, Künstliche Intelligenz, Machine Learning) im Kontext des Finanzdienstleistungsmarktes auszubilden.

Der Unterricht erfolgt online und findet freitags sowie samstags an ca. 2 Wochenenden pro Monat statt. Professoren der POLIMI Graduate School of Management und Reply Spezialisten unterrichten im Wechsel und bieten eine Kombination aus theoretischem Unterricht, Workshops, Hackathons und Projekten. Der Kurs beinhaltet zwei bis drei gemeinsame Treffen in der Politecnico di Milano oder in den Reply Büros. Im letzten Teil absolvieren Studenten ein 6-monatiges Projekt bei Reply, bei dem sie das erworbene Wissen durch die Arbeit in Teams an realen Projekten in die Praxis umsetzen können. Alle Inhalte werden in englischer Sprache angeboten und stehen internationalen Teilnehmern offen.

Der Masterstudiengang richtet sich an Studierende mit einem Bachelor- oder Masterabschluss in Informatik, Computertechnik, Cybersecurity, Automatisierungstechnik, Elektrotechnik und Telekommunikationstechnik, der bis zum 31. März 2023 für dreijährige Abschlüsse bzw. bis zum 31. Juli 2023 für Masterabschlüsse erworben wurde.

Reply stellt Bewerber ein, die das Auswahlverfahren bestehen, und übernimmt die Kosten für die Teilnahme am Masterstudiengang für diejenigen, die das Stellenangebot annehmen.

Insgesamt stehen 50 Plätze zur Verfügung. Studierende können sich unter master.reply.com bewerben. Anmeldungen werden angenommen, bis alle verfügbaren Plätze besetzt sind – spätestens bis zum 13. März 2023.

Weitere Informationen: master.reply.com.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

POLIMI GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT

An der POLIMI Graduate School of Management inspirieren wir die Führungskräfte von morgen und die Unternehmen, in denen sie arbeiten, weil sie eine entscheidende Rolle bei der Schaffung einer besseren Zukunft für alle spielen können. Wir glauben, dass Bildung von grundlegender Bedeutung ist, da sie den Führungskräften von morgen Fähigkeiten und Erfahrungen vermittelt, um die wichtigsten Herausforderungen unserer Gesellschaft zu bewältigen. Unsere Hochschule, die vor über 40 Jahren in Mailand als MIP Politecnico di Milano gegründet wurde, ist heute ein gemeinnütziges Aktienkonsortium, das sich aus der Universität und einer Gruppe führender italienischer und internationaler Unternehmen zusammensetzt. Wir bieten mehr als 40 Master-Abschlüsse, darunter MBAs und Executive MBAs, einen Katalog von mehr als 200 offenen Programmen und maßgeschneiderte Weiterbildungskurse für Unternehmen. Wir sind innovativ und wollen noch innovativer werden. Aus diesem Grund ist unser Online-MBA als einer der besten weltweit anerkannt und die digitale Komponente in allen Ausbildungsangeboten präsent. Als Teil der School of Management gehören wir zu den wenigen Schulen in der Welt mit einer "Triple Crown"-Akkreditierung. Mit mehr als 15.000 Alumni und 3.000 Studierenden pro Jahr sind wir eine große, innovative und unternehmerische Gemeinschaft von Menschen und Partnern. Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns sehr wichtig, und wir bemühen uns um eine gerechte, integrative und bewusste Zukunft mit Projekten und Initiativen, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. 2020 haben wir als erste europäische Business School die B Corp-Zertifizierung erhalten. www.gsom.polimi.it

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221213005092/de/