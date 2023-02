MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard fällt am Mittwochnachmittag

Um 04:22 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 337,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 337,60 EUR. Bei 340,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 263 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 360,80 EUR erreichte der Titel am 28.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 281,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Am 26.01.2023 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,65 USD gegenüber 2,35 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.817,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.216,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 03.05.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,20 USD je MasterCard-Aktie.

