MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 481,08 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 481,08 USD ab. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 480,66 USD. Bei 480,66 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 31.393 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 490,00 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,85 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 356,07 USD. Dieser Wert wurde am 07.04.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,99 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,47 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.01.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,65 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.548,00 USD im Vergleich zu 5.817,00 USD im Vorjahresquartal.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 14,41 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

