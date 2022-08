MasterCard Aktie News: MasterCard am Montagnachmittag im Minusbereich

GO

Heute im Fokus

DAX fällt zum Handelsschluss zurück -- Lufthansa-Piloten machen sich streikbereit -- Bayer plant Anpassung des Pharmageschäfts -- Varta mit Gewinn- und Umsatzwarnung -- SUSE im Fokus

Gold zieht in Richtung 1.800 US-Dollar an. Krupp-Stiftung hält Einstieg von NRW bei thyssenkrupp-Stahlsparte für möglich. Erste Group im ersten Halbjahr 2022 mit höherem Gewinn. Deutsche Telekom-Aktie profitiert von Analystenstudie. VINCI-Aktie leichter: Beteiligungserwerb an mexikanischem Flughafenbetreiber OMA. Rheinmetall-Aktie findet zurück zu alter Stärke.