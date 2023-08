MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag im Plus

MasterCard im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 394,96 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 394,96 USD zu. Der Kurs der MasterCard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 395,45 USD zu. Bei 393,78 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.891 Stück gehandelt.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 404,91 USD. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 2,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 276,96 USD. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 42,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,89 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.269,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.497,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

