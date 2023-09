MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verzeichnet am Mittag Verluste

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 413,43 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der London-Sitzung um 10:20 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 413,43 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 413,43 USD. Zuletzt wechselten via London 3.000 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 361,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 361,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.07.2023 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,56 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.269,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 5.497,00 USD ausgewiesen worden waren.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

