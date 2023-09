MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 0,3 Prozent auf 412,77 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 0,3 Prozent auf 412,77 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 412,28 USD. Mit einem Wert von 414,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.709 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 416,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 0,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 278,35 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,57 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MasterCard ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,04 Prozent auf 6.269,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.497,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte MasterCard am 31.10.2023 präsentieren.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

