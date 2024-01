MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard büßt am Dienstagnachmittag ein

MasterCard im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 422,52 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 422,52 USD. Bei 421,89 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 423,41 USD. Bisher wurden via New York 69.678 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 428,31 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,37 Prozent hinzugewinnen. Am 14.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 340,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 24,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

MasterCard gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,68 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.533,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5.756,00 USD eingefahren.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,16 USD je Aktie belaufen.

