MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 459,90 USD.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 459,90 USD. Bei 459,88 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 462,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 68.886 Stück.

Am 02.02.2024 markierte das Papier bei 463,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 0,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 340,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 25,99 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 31.01.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 2,65 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.548,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5.817,00 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 14,37 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

