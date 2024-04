MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 476,55 USD.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,4 Prozent auf 476,55 USD ab. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 476,55 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 476,97 USD. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 44.561 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 490,00 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 2,82 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2023 (356,07 USD). Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 33,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,47 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,37 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.01.2024. Das EPS lag bei 3,18 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 2,65 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.548,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.817,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte MasterCard am 25.04.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 14,41 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

