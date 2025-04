MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag mit Verlusten

MasterCard im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 544,39 USD.

Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 544,39 USD abwärts. Bei 542,86 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 542,86 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.470 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 582,00 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 6,91 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 428,86 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 21,22 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,74 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 628,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 30.01.2025. Es stand ein EPS von 3,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,98 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,48 Mrd. USD im Vergleich zu 6,55 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.04.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 15,90 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

