Aktienkurs im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von MasterCard

02.09.25 20:24 Uhr
02.09.25 20:24 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von MasterCard. Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 590,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
502,80 EUR -12,30 EUR -2,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MasterCard-Aktie wies um 20:04 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 590,52 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 586,28 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 595,62 USD. Bisher wurden via New York 192.129 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 601,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,86 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 466,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,96 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,92 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 628,00 USD je MasterCard-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,96 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

