MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die MasterCard-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 396,12 USD ab.

Die MasterCard-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 0,8 Prozent auf 396,12 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 394,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 399,70 USD. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 6.804 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 417,25 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 278,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

MasterCard ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,89 USD, nach 2,56 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 6.269,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.497,00 USD umgesetzt.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 14,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

